Полиция зафиксировала более двух десятков нарушений в Борисполе и Броварах
На Киевщине полиция задокументировала ряд нарушений избирательного законодательства во время проведения повторных выборов. Так, по состоянию на 12:00 час в полицию Киевщины поступило 24 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
По указанным сообщениям полиция провела проверку и составила 8 административных протоколов.
В частности, ряд сообщений в полицию поступил касательно фотосъемки избирательных бюллетеней и других неправомерных действий участниками выборов.
Еще один из жителей города Бровары в помещении УИК оскорблял участников избирательного процесса и пришел на избирательный участок без средств индивидуальной защиты. За такие правонарушения работники полиции составили в отношении мужчины административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП.
Также проводится проверка о несвоевременном открытии избирательного участка. Так, одна из УИК в городе Бровары не открылась в 8 часов утра, поскольку члены подготовительного заседания не успели вовремя регистрировать наблюдателей избирательного процесса.
Напомним, в трех городах Украины сегодня, 17 января, проходят повторные выборы городских голов. Мэров выбирают в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.