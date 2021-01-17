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17 января 2021, 13:13 13

Полиция зафиксировала более двух десятков нарушений в Борисполе и Броварах

17 января 2021, 13:13 13
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Уже составлено 8 административных протоколов
Уже составлено 8 административных протоколов
Фото: из открытых источников
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На Киевщине полиция задокументировала ряд нарушений избирательного законодательства во время проведения повторных выборов. Так, по состоянию на 12:00 час в полицию Киевщины поступило 24 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

По указанным сообщениям полиция провела проверку и составила 8 административных протоколов.

В частности, ряд сообщений в полицию поступил касательно фотосъемки избирательных бюллетеней и других неправомерных действий участниками выборов.

Еще один из жителей города Бровары в помещении УИК оскорблял участников избирательного процесса и пришел на избирательный участок без средств индивидуальной защиты. За такие правонарушения работники полиции составили в отношении мужчины административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП.

Также проводится проверка о несвоевременном открытии избирательного участка. Так, одна из УИК в городе Бровары не открылась в 8 часов утра, поскольку члены подготовительного заседания не успели вовремя регистрировать наблюдателей избирательного процесса.

Напомним, в трех городах Украины сегодня, 17 января, проходят повторные выборы городских голов. Мэров выбирают в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

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