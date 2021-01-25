СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов в четырех областях

Фигуранты распространяли в соцсетях антиукраинские и сепаратистские призывы

Фигуранты распространяли в соцсетях антиукраинские и сепаратистские призывы

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность управляемой из Российской Федерации сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники выполняли задачи российских кураторов и скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины.

Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира", - рассказали в СБУ.

В Херсонской области житель города Алешки распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию, а также призывал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

Также работники спецслужбы задержали агитатора из города Берегово на Закарпатье, который в социальных сетях призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от Украины.

В Полтавской области киберспециалисты СБ Украины прекратили деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменениям границ территории Украины. Жительница города Горишние Плавные активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, им сообщили о подозрении.

Напомним, на Херсонщине разоблачен агент спецслужб РФ, который искусственно провоцировал массовые протесты, в том числе и "тарифный майдан".