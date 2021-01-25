СБУ викрила мережу проросійських інтернет-агітаторів у чотирьох областях

Фігуранти поширювали в соцмережах антиукраїнські та сепаратистські заклики

Фігуранти поширювали в соцмережах антиукраїнські та сепаратистські заклики

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України припинили діяльність керованої із Російської Федерації мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники виконували завдання російських кураторів і скоординовано поширювали у соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України.

Так, на Дніпропетровщині оперативники спецслужби встановили особу, уродженця Донецька, який розповсюджував матеріали на підтримку анексії АР Крим та окупації ОРДЛО, закликав до фізичного знищення міфічних ”українських фашистів” і просував ідеї "руського миру”, - розповіли в СБУ.

У Херсонській області мешканець міста Олешки поширював в одній із заборонених соцмереж антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію, а також закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.

Також працівники спецслужби затримали агітатора із міста Берегово на Закарпатті, який у соціальних мережах закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від України.

У Полтавській області кіберфахівці СБ України припинили діяльність інтернет-агітаторки, яка на персональній сторінці у забороненій соцмережі розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Мешканка міста Горішні Плавні брала активну участь у діяльності більше ніж 20 спільнот антиукраїнського спрямування, які охоплювали аудиторію понад 100 тисяч користувачів”, - йдеться в повідомленні.

Дії зловмисників кваліфіковано за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, їм повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Херсонщині викритий агент спецслужб РФ, який штучно провокував масові протести, в тому числі і "тарифний майдан".