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23 января 2021, 12:13 885

В СБУ подтвердили задержание работника и предупреждения убийства

23 января 2021, 12:13 885
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Вместе с тем, призвали руководствоваться официальными источниками информации
Вместе с тем, призвали руководствоваться официальными источниками информации
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українською мовою

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника и предупреждении убийства сотрудника спецслужбы.

Это прокомментировала пресс-служба СБУ "Украинской правде", передает RegioNews.

В СБУ прокомментировали информацию о задержании полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В комментарии пресс-служба подчеркнула, что Служба безопасности Украины "уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, даже если это касается действующих или бывших сотрудников СБУ – независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает лишь временной".

В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. В настоящее время задержан один действующий сотрудник СБУ, - сообщили в пресс-службе.

В то же время, в пресс-службе СБУ попросили СМИ руководствоваться официальными источниками информации и пообещали предоставить подробную информацию по этому поводу впоследствии, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий и как только это позволят нормы законодательства, в частности процессуального".

Напомним, сегодня сообщалось, что задержан полковник Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ".

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