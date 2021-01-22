Один из украинских банков предложил Дубинскому закрыть счета

Лица под санкциями попадают в систему финмониторинга всех банков цивилизованного мира

Лица под санкциями попадают в систему финмониторинга всех банков цивилизованного мира

Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что один из банков предложил ему закрыть свой счет.

Об этом нардеп сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Предложение банка закрыть счета скорее всего связано с недавно наложенными на Дубинского санкциями США.

Работники... Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним влиянием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем, - написал Дубинский.

Также он отметил, что не будет этого делать "принципиально" и оставит на счету 30 гривен.

Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием... Posted by Александр Дубинский on Friday, January 22, 2021

Как рассказала интервью УП исполнительный директор Центра противодействия коррупции, который был инициатором санкций, Дарья Каленюк, лица под санкциями попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". В частности и Украины.

Как сообщалось, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

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