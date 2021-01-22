Один із українських банків запропонував Дубінському закрити рахунки

Особи під санкціями потрапляють в систему фінмоніторингу всіх банків цивілізованого світу

Особи під санкціями потрапляють в систему фінмоніторингу всіх банків цивілізованого світу

Фото з відкритих джерел

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що один з банків запропонував йому закрити свій рахунок.

Про це нардеп повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Пропозиція банку закрити рахунки скоріше за все пов’язана із нещодавно накладеними на Дубинського санкціями США.

Працівники… Монобанку заметушилися, чогось злякалися і під зовнішнім впливом посилено пропонують мені закрити рахунок в цьому банку. Ну щоб нібито не мати їм зайвих проблем, - написав Дубінський.

Також він зазначив, що не буде цього робити "принципово" і залишить на рахунку 30 гривень.

Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием... Posted by Александр Дубинский on Friday, January 22, 2021

Як розповіла в інтерв’ю УП виконавча директорка Центру протидії корупції, що був ініціатором санкцій, Дар’я Каленюк, особи під санкціями потрапляють "в систему фінансового моніторингу всіх банків цивілізованого світу". Зокрема і України.

Як повідомлялося, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

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