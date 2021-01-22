Один із українських банків запропонував Дубінському закрити рахунки
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що один з банків запропонував йому закрити свій рахунок.
Про це нардеп повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Пропозиція банку закрити рахунки скоріше за все пов’язана із нещодавно накладеними на Дубинського санкціями США.
Працівники… Монобанку заметушилися, чогось злякалися і під зовнішнім впливом посилено пропонують мені закрити рахунок в цьому банку. Ну щоб нібито не мати їм зайвих проблем, - написав Дубінський.
Також він зазначив, що не буде цього робити "принципово" і залишить на рахунку 30 гривень.
Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием...Posted by Александр Дубинский on Friday, January 22, 2021
Як розповіла в інтерв’ю УП виконавча директорка Центру протидії корупції, що був ініціатором санкцій, Дар’я Каленюк, особи під санкціями потрапляють "в систему фінансового моніторингу всіх банків цивілізованого світу". Зокрема і України.
Як повідомлялося, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".
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