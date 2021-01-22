В Николаеве люди пикетируют горсовет: требуют снизить цены на коммуналку
Большинство собравшихся - пенсионеры
Большинство собравшихся - пенсионеры
Сегодня, 22 января, под стенами Николаевского городского совета проходит акция против повышения тарифов на коммунальные услуги.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "НикВести".
Учасники протеста держат в руках плакаты: "МВФ - удавка на шее народа", "Слуги, какому народу вы служите", "Нет тарифному геноциду".
За порядком следят правоохранители.
Напомним, в Николаеве 18 января люди вышли на митинги, несмотря на очень холодную погоду.
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