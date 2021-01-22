В Николаеве люди пикетируют горсовет: требуют снизить цены на коммуналку

Большинство собравшихся - пенсионеры

Большинство собравшихся - пенсионеры

Фото: nikvesti.com

Сегодня, 22 января, под стенами Николаевского городского совета проходит акция против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "НикВести".

Учасники протеста держат в руках плакаты: "МВФ - удавка на шее народа", "Слуги, какому народу вы служите", "Нет тарифному геноциду".

За порядком следят правоохранители.

Напомним, в Николаеве 18 января люди вышли на митинги, несмотря на очень холодную погоду.