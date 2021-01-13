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13 января 2021, 12:12 331

Опять тарифный протест: под Франковском перекрыли дорогу на Львов

13 января 2021, 12:12 331
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Перекрыта дорога в селе Ямница
Перекрыта дорога в селе Ямница
Фото: Галицкий корреспондент
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В Ямнице люди присоединились к протесту против повышения коммунальных тарифов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Galka.

Местные жители перекрыли автодорогу Ивано-Франковск – Львов в селе Ямница. Время перекрытия и условия проезда транспорта неизвестны.

Возле магазина центральный перекрыта дорога, люди бастуют, проезда нет!, – сообщают очевидцы в Telegram- чате-112.

Также водители сообщили, что объехать перекрытый участок дороги можно через Павловку, а перекрытия анонсируют еще и на завтра.

Напомним, на Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги от позавчера, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.

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