Не продолжать локдаун и снизить тарифы: Тернопольский облсовет обратился к центральной власти

Обращение приняли сегодня на четвертом пленарном заседании первой сессии облсовета

Обращение приняли сегодня на четвертом пленарном заседании первой сессии облсовета

Фото из открытых источников

Депутаты Тернопольского облсовета поддержали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины о недопущении продолжения локдауна в Украине и относительно необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТеNews.

Сегодня, 21 января, состоялось четвертое пленарное заседание первой сессии Тернопольского областного совета.

Депутаты поддержали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабмину относительно недопущения продолжения локдауна в Украине. В частности к руководству государства обращаются с просьбой от предпринимателей края, а именно: обеспечить всем предпринимателям, независимо от вида деятельности, возможность работать во время карантинных ограничений; создать равные условия при реализации всех товаров и услуг субъектами предпринимательской деятельности независимо от формы собственности; освободить предпринимателей от уплаты ЕСВ, НДФЛ за январь и платы за лицензии за І квартал 2021 года и тому подобное.

Мы считаем, что решение Кабинета Министров Украины относительно внедрения жестких ограничений сформировано без всякого исследования, без учета позиции органов местного самоуправления, никаким образом не поможет преодолеть COVID-19, – говорится в обращении.

Также областной совет принял обращение относительно необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги.

Нововведенные тарифы на услуги по распределению газа возмущают и возникает вопрос – кто же является настоящим владельцем распределительных сетей. Эта инфраструктура создана средствами государственного и местного бюджетов и в значительной части средствами граждан. По состоянию на сегодня именно такие газораспределительные сети стали инструментом в руках облгазов для сокрушительного обирания украинцев, – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что сегодня Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов.

Также сегодня житомиряне требуют отставки Кабмина и снижения тарифов. На акцию протеста против повышения тарифов они вышли уже в четвертый раз