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21 января 2021, 16:19 2

Не продолжать локдаун и снизить тарифы: Тернопольский облсовет обратился к центральной власти

21 января 2021, 16:19 2
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Обращение приняли сегодня на четвертом пленарном заседании первой сессии облсовета
Обращение приняли сегодня на четвертом пленарном заседании первой сессии облсовета
Фото из открытых источников
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Депутаты Тернопольского облсовета поддержали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины о недопущении продолжения локдауна в Украине и относительно необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТеNews.

Сегодня, 21 января, состоялось четвертое пленарное заседание первой сессии Тернопольского областного совета.

Депутаты поддержали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабмину относительно недопущения продолжения локдауна в Украине. В частности к руководству государства обращаются с просьбой от предпринимателей края, а именно: обеспечить всем предпринимателям, независимо от вида деятельности, возможность работать во время карантинных ограничений; создать равные условия при реализации всех товаров и услуг субъектами предпринимательской деятельности независимо от формы собственности; освободить предпринимателей от уплаты ЕСВ, НДФЛ за январь и платы за лицензии за І квартал 2021 года и тому подобное.

Мы считаем, что решение Кабинета Министров Украины относительно внедрения жестких ограничений сформировано без всякого исследования, без учета позиции органов местного самоуправления, никаким образом не поможет преодолеть COVID-19, – говорится в обращении.

Также областной совет принял обращение относительно необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги.

Нововведенные тарифы на услуги по распределению газа возмущают и возникает вопрос – кто же является настоящим владельцем распределительных сетей. Эта инфраструктура создана средствами государственного и местного бюджетов и в значительной части средствами граждан. По состоянию на сегодня именно такие газораспределительные сети стали инструментом в руках облгазов для сокрушительного обирания украинцев, – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что сегодня Херсонская областная рада поддержала обращение относительно повышения тарифов.

Также сегодня житомиряне требуют отставки Кабмина и снижения тарифов. На акцию протеста против повышения тарифов они вышли уже в четвертый раз

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