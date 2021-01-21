В СБУ назвали причины обысков в "Киевводоканале": чиновника поймали на взятке

Подозреваемого задержали в служебном кабинете во время получения 14,7 тысяч долларов

Подозреваемого задержали в служебном кабинете во время получения 14,7 тысяч долларов

Фото: СБУ

Причиной проведения следственных действий сотрудниками СБУ в главном офисе "Киевводоканала" стало задержание начальника одного из департаментов ведомства при получении взятки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на советницу главы СБУ по коммуникациям Елену Семыкину, передает RegioNews.

В СБУ сообщили, что чиновник "Киевводоканала" требовал 38,2 тысячи долларов от представителя коммерческой структуры - за согласование разрешений на размещение наружной рекламы на участках, которые обслуживает "Киïвводоканал", - пишет издание.

Известно, что подозреваемого задержали в служебном кабинете во время получения 14,7 тысяч долларов. Перед этим правоохранители задокументировали получение им аванса в размере 9,1 тысяч долларов.

По данному факту открыли уголовное производство (ч. 3 ст. 368 УК - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Решается вопрос о сообщение чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ проводит обыски в главном офисе "Киевводоканала". В компании заявляют, что "открыты к сотрудничеству", но подробностей и причин обысков не разглашают.