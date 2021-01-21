СБУ проводит обыски в главном офисе "Киевводоканала"

В компании заявляют, что "открыты к сотрудничеству", но подробностей и причин обысков не разглашают

В компании заявляют, что "открыты к сотрудничеству", но подробностей и причин обысков не разглашают

Фото: Facebook

Сегодня, 21 января сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews. В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал "проходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г.. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству", - говорится в сообщении. В пресс-службе "Киевводоканала" пообещали позже сообщить обо всех подробностях и причинах обысков в офисе компании, если это позволит следствие. На обнародованных фото видно, что на входной двери помещения выбиты стекла, работники находятся в коридоре здания. Напомним, на Полтавщине задержали на взятке главу управления налоговой службы, чиновник систематически требовал деньги от коммерческих структур.

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