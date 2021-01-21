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21 января 2021, 14:47 170

СБУ проводит обыски в главном офисе "Киевводоканала"

21 января 2021, 14:47 170
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В компании заявляют, что "открыты к сотрудничеству", но подробностей и причин обысков не разглашают
В компании заявляют, что "открыты к сотрудничеству", но подробностей и причин обысков не разглашают
Фото: Facebook
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Сегодня, 21 января сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал "проходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г.. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Киевводоканала" пообещали позже сообщить обо всех подробностях и причинах обысков в офисе компании, если это позволит следствие.

На обнародованных фото видно, что на входной двери помещения выбиты стекла, работники находятся в коридоре здания.

Напомним, на Полтавщине задержали на взятке главу управления налоговой службы, чиновник систематически требовал деньги от коммерческих структур.

обыски СБУ Киев уголовное дело водоканал
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