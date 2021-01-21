В Госпотребслужбе говорят, что в Киеве не ожидается всплеска заболеваемости после локдауна

Ситуация в столице остается полностью прогнозируемой и контролируемой

Ситуация в столице остается полностью прогнозируемой и контролируемой

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В Киеве после завершения локдауна не ожидается большого роста заболеваемости COVID-19. Ситуация в столице остается полностью прогнозируемой и контролируемой.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он отметил, что ожидается небольшое увеличение заболеваемости, однако о возможной вспышке речь пока не идет.

"Будет незначительное увеличение заболеваемости. Но ситуация сегодня полностью соответствует прогнозам заболеваемости гриппом и коронавірусну инфекцию. Никаких жестких мер не нужно вводить", — заявил Рубан.

Он добавил, что с понедельника Украина должна вернуться к адаптивному карантину. Как именно будет организован карантин, пока неизвестно, однако он допустил, что каждый регион будет принимать решение об ограничительных мерах, исходя из ситуации.

Ранее в Минздраве назвали регионы, где самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.