На Одесщине задержали причастного к террористической деятельности сотрудника так называемого "МГБ ЛНР"

Уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования на оккупированной РФ территории

Уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования на оккупированной РФ территории

Фото СБУ

СБУ задержала гражданина Украины, который в так называемой «Службе пограничной охраны МГБ ЛНР» с оружием в руках выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП «Дьяково», через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом "Министерстве государственной безопасности ЛНР".

Оперативники СБ Украины установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований на оккупированной РФ территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ

ЛНВ". С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (временно оккупированная территория Луганской области на границе с Россией), через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

В настоящее время задержанный предоставляет следователям СБУ информацию о перемещении военной техники и вооружения с территории России на ВОТ Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ "МГБ ЛНР", другую важную информацию относительно вооруженной агрессии РФ против нашего государства, - сообщают в СБУ.

Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских военных и мирных граждан.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия осуществлялись под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщалось, вчера суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в сепаратизме Нелю Штепу.

Ранее, 19 декабря, СБУ объявила подозрение шестерым террористам так называемой "ЛНР". Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.