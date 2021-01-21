Офис президента пафосно приветствовал увольнение Немилостивого, но третий месяц "крышует" Татарова - ЦПК

Татарова до сих пор не уволили из ОП, несмотря на подозрения

Татарова до сих пор не уволили из ОП, несмотря на подозрения

Фото: из открытых источников

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обратил внимание общественности на то, что Офис президента Владимира Зеленского пафосно поприветствовал увольнение замминистра, которого полиция остановила в не трезвом виде. При этом Офис того же Зеленского продолжает "крышевать" заместителя главы ОП Олега Татарова, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам на строительстве жилья для военных.

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