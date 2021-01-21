Офис президента пафосно приветствовал увольнение Немилостивого, но третий месяц "крышует" Татарова - ЦПК
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обратил внимание общественности на то, что Офис президента Владимира Зеленского пафосно поприветствовал увольнение замминистра, которого полиция остановила в не трезвом виде. При этом Офис того же Зеленского продолжает "крышевать" заместителя главы ОП Олега Татарова, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам на строительстве жилья для военных.
Как сообщает RegioNews, об этом Шабунин написал на странице в Facebook.
Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который быковал с полицией. При этом Офис того же Зеленского третий месяц крышует Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных", - пишет Шабунин.
Антикоррупционер также отметил пафосные изречения в релизе Офиса президента, в которых утверждается, что "все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона".
"Что там по Татарову?", - задает Шабунин риторический вопрос на сообщение Офиса президента.
Напомним, 21 января Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого. У Зеленского отреагировали на увольнение заместителя Уруского. Ранее стало известно, что Кабмин проведет срочное заседание для увольнения заместителя министра Уруского.
Ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.
18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.
Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.
Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.
28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.
30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.
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