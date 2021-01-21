Заместителя председателя РГА на Днепропетровщине подозревают в присвоении 4,3 млн

Он присвоил деньги во время проведения инвентаризации земель района

Он присвоил деньги во время проведения инвентаризации земель района

Фото из открытых источников

Заместителю председателя одной из райгосадминистраций в Днепропетровской области и его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении 4,3 млн грн во время проведения инвентаризации земель района.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Нацполиции

"Совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем они присвоили 4,3 млн грн во время проведения инвентаризации земель района. На момент совершения преступления чиновник исполнял обязанности председателя райгосадминистрации", - сообщили в полиции.

Отмечается, что тогдашний председатель РГА повлиял на членов тендерного комитета для победы в закупке подконтрольного предприятия.

Следовательно, в январе 2019 года РГА и ЧП заключили договор о проведении инвентаризации земель сельхозназначения. Стоимость работ составила 4,3 млн грн, а исполнителем была субподрядная организация, где работал упомянутый инженер-землеустроитель.

Впоследствии выяснилось, что согласованная в. о. председателя РГА документация не соответствовала требованиям закона. В частности, часть закупленных услуг была выполнена ранее, в смете работ ссылались на недействительные документы, а РГА вообще не имела права проводить денежную оценку земель государственной и коммунальной собственности.

Кроме того, руководитель субподрядной организации не знал о выполнении каких-либо работ и не подписывал об этом никаких документов. А все бумаги заверил инженер-землеустроитель, воспользовавшись печатью субподрядной организации.

В результате государству было нанесено 4,3 млн грн убытков.

Узнав о возможности проверки данной документации, злоумышленники попытались согласовать ее в Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, но получили 41 отказ.

19 января трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, украинскому чиновнику грозит 12 лет тюрьмы за продажу сжиженного газа на 25 млн грн.