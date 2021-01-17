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17 января 2021, 11:16 271

Кадровые ротации в СБУ: в трех областях Украины появились новые руководители управлений

17 января 2021, 11:16 271
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Изменения произошли в Николаевской, Кировоградской и Львовской областях
Изменения произошли в Николаевской, Кировоградской и Львовской областях
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении новых начальников управлений Службы безопасности Украины во Львовской, Кировоградской и Николаевский областях.

Как передает RegioNews, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, президент уволил Ивана Осипчука с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области и назначил его руководителем УСБУ во Львовской области.

Кроме того, Зеленский своим указом назначил Дмитрия Неведрова начальником Управления СБУ в Николаевской области, а Александра Наконечного - начальником СБУ в Кировоградской области.

Также сообщается, что президент назначил Александра Куксу начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ, освободив от этой должности Анатолия Дублика.

Напомним, экс-глава СБУ Смешко считает, что Украине нужны досрочные выборы, поскольку у власти в Украине находятся некомпетентные люди.

назначение Владимир Зеленский СБУ президент указ
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