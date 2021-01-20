Депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют от властей ввести мораторий на тарифы

В облсовете считают нецелесообразным повышение тарифов в условиях экономического и политического кризиса

В облсовете считают нецелесообразным повышение тарифов в условиях экономического и политического кризиса

Фото: из открытых источников

20 января депутаты Ивано-Франковского областного совета во время внеочередной сессии поддержали решение направить обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров с требованием ввести на один год мораторий на повышение тарифов.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Ивано-Франковского областного совета, передает RegioNews.

Внеочередное заседание облсовета инициировали депутаты от фракций ВО "Свобода", "Европейская солидарность", "За будущее", "Батьківщина" и "Платформа громад".

Обращение к властям по поводу тарифов поддержали 67 депутатов из 73 присутствующих в зале.

В документе говорится о том, что необоснованное повышение цен на энергоносители для населения вызывают рост напряжения и социального возмущения граждан, в результате чего начались массовые акции протеста по всей Украине.

Подорожание стоимости коммунальных услуг в условиях экономического и политического кризиса, в которых оказалось наше общество, является преступлением против народа Украины", - отмечают в обращении.

Напомним, депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение к центральной власти относительно тарифов.