12:16  20 января
Даже бесплатно 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос
10:17  20 января
В Одессе снова массово "минируют" детсады: полиция проводит проверку
08:11  20 января
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрел вблизи Водяного и Пивденного
UA | RU
UA | RU
20 января 2021, 15:10 96

Депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют от властей ввести мораторий на тарифы

20 января 2021, 15:10 96
Читайте також українською мовою
В облсовете считают нецелесообразным повышение тарифов в условиях экономического и политического кризиса
В облсовете считают нецелесообразным повышение тарифов в условиях экономического и политического кризиса
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

20 января депутаты Ивано-Франковского областного совета во время внеочередной сессии поддержали решение направить обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров с требованием ввести на один год мораторий на повышение тарифов.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Ивано-Франковского областного совета, передает RegioNews.

Внеочередное заседание облсовета инициировали депутаты от фракций ВО "Свобода", "Европейская солидарность", "За будущее", "Батьківщина" и "Платформа громад".

Обращение к властям по поводу тарифов поддержали 67 депутатов из 73 присутствующих в зале.

В документе говорится о том, что необоснованное повышение цен на энергоносители для населения вызывают рост напряжения и социального возмущения граждан, в результате чего начались массовые акции протеста по всей Украине.

Подорожание стоимости коммунальных услуг в условиях экономического и политического кризиса, в которых оказалось наше общество, является преступлением против народа Украины", - отмечают в обращении.

Напомним, депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение к центральной власти относительно тарифов.

Кабмин тарифы Ивано-Франковск облсовет власть депутаты
Южно-Украинская АЭС грозится прекратить оказывать услуги по водо- и теплоснабжению города
20 января 2021, 14:47
Кабмин будет контролировать крупнейшие объекты энергетики в Украине
20 января 2021, 14:35
Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны
19 января 2021, 21:47
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Одесская головоломка: сколько продержится союз мэра Труханова с "серыми кардиналами" Кауфманом и Грановским
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »