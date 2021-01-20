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20 січня 2021, 15:10 140

Депутати Івано-Франківської облради вимагають від влади запровадити мораторій на тарифи

20 січня 2021, 15:10 140
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В облраді вважають недоцільним підвищення тарифів в умовах економічної і політичної кризи
В облраді вважають недоцільним підвищення тарифів в умовах економічної і політичної кризи
Фото: із відкритих джерел
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20 січня депутати Івано-Франківської обласної ради під час позачергової сесії підтримали рішення направити звернення до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів з вимогою запровадити на один рік мораторій на підвищення тарифів.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Івано-Франківської обласної ради, передає RegioNews.

Позачергове засідання облради ініціювали депутати від фракцій ВО "Свобода", "Європейська солідарність", "За майбутнє", "Батьківщина" та "Платформа Громад".

Звернення до влади з приводу тарифів підтримали 67 депутатів з 73 присутніх в залі.

У документі йдеться про те, що необгрунтоване підвищення цін на енергоносії для населення викликають зростання напруги та соціального збурення громадян, в результаті чого розпочалися масові акції протесту по всій Україні.

Подорожчання вартості комунальних послуг в умовах економічної і політичної кризи, в яких опинилося наше суспільство, є злочином проти народу України", - зазначають у зверненні.

Нагадаємо, депутати Закарпатської облради підтримали звернення до центральної влади щодо тарифів.

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