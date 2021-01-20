Южно-Украинская АЭС грозится прекратить оказывать услуги по водо- и теплоснабжению города
Южно-Украинская АЭС намерена с 1 января 2022 года прекратить оказывать услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения населению Южноукраинска, если члены исполкома не примут предложенный тариф.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Южно-Украинского энергетического комплекса.
Отмечается, что общий долг КП "Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство" перед ОП ЮУ АЭС на 1 января 2021 превышает 190 миллионов гривен.
Среди вопросов повестки дня очередного заседания исполнительного комитета Южноукраинского городского совета— вопрос тарифов на услуги, которые ОП ЮУ АЭС предоставляет КП "ТВКХ".
Если консенсус не будет достигнут и тарифы не откоррегируют на основе экономически обоснованных рассчётов, ВП ЮУ АЭС Госпредприятия НАЭК "Энергоатом" будет вынуждено прекратить ведение нехарактерной предприятию деятельности, которая приносит бешеные убытки. О своих намерениях руководство ОП ЮУ АЭС сообщило местные органы самоуправления ещё в июле 2020.
Перегляд тарифів: варіанти без варіантів На 20 січня призначено чергове засідання виконавчого комітету...Posted by Южно-Український енергокомплекс on Tuesday, January 19, 2021
Как сообщалось ранее, 12 декабря 2020 один из энергоблоков Ровенской АЭС внезапно отключился от сети.