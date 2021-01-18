18:20  18 января
Заместитель главы Херсонской ОГА повторно заразился COVID-19
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
18:15  18 января
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 15:41 82

Мэр Одессы Труханов предложил чиновникам пойти учиться на курсы украинского языка

18 января 2021, 15:41 82
Читайте також українською мовою
При необходимости, такие курсы будут проводить в мэрии Одессы, отметил мэр
При необходимости, такие курсы будут проводить в мэрии Одессы, отметил мэр
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской глава Одессы Геннадий Труханов впервые провел аппаратное совещание на украинском языке и призвал чиновников выполнять закон о государственном языке.

Как передает RegioNews, об этом стало известно из видеозаписи заседания оперативного штаба, опубликованного Одесским горсоветом.

Во время выступления Труханова проскакивали слова и фразы на русском языке, но в целом ему удалось провести совещание на украинском языке.

Однако у некоторых чиновников мэрии возникли трудности с использованием государственного языка, поэтому Геннадий Труханов предложил пройти курсы украинского языка. По словам мэра, такие курсы при необходимости будут проводить в мэрии Одессы.

При этом мэр намекнул, что закон об украинском языке несовершенен и его надо менять.

Я надеюсь, что центральная власть обратит внимание на региональные языки, ведь когда наши политики заходят в угол, они вспоминают, что наша большая страна - многоязыковая, а когда проходят выборы - об этом забывают. Мы будем напоминать об этом доступными нам способами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Труханов назвал хостелы "притонами" и поручил срочно проверить все гостиницы.

Одесса чиновники закон горсовет язык Геннадий Труханов
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »