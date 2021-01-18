Мэр Одессы Труханов предложил чиновникам пойти учиться на курсы украинского языка

При необходимости, такие курсы будут проводить в мэрии Одессы, отметил мэр

При необходимости, такие курсы будут проводить в мэрии Одессы, отметил мэр

Фото: из открытых источников

Городской глава Одессы Геннадий Труханов впервые провел аппаратное совещание на украинском языке и призвал чиновников выполнять закон о государственном языке.

Как передает RegioNews, об этом стало известно из видеозаписи заседания оперативного штаба, опубликованного Одесским горсоветом.

Во время выступления Труханова проскакивали слова и фразы на русском языке, но в целом ему удалось провести совещание на украинском языке.

Однако у некоторых чиновников мэрии возникли трудности с использованием государственного языка, поэтому Геннадий Труханов предложил пройти курсы украинского языка. По словам мэра, такие курсы при необходимости будут проводить в мэрии Одессы.

При этом мэр намекнул, что закон об украинском языке несовершенен и его надо менять.

Я надеюсь, что центральная власть обратит внимание на региональные языки, ведь когда наши политики заходят в угол, они вспоминают, что наша большая страна - многоязыковая, а когда проходят выборы - об этом забывают. Мы будем напоминать об этом доступными нам способами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Труханов назвал хостелы "притонами" и поручил срочно проверить все гостиницы.