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14 января 2021, 17:34 48

Бывший глава САП Холодницкий заболел COVID-19

14 января 2021, 17:34 48
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По его словам, болезнь протекает в легкой форме
По его словам, болезнь протекает в легкой форме
Фото из открытых источников
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Бывший руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 1 января заразился коронавирусом.

Как сообщает RegioNews, об этом он сказал "Украинским новостям".

"1 числа диагностировали", — сказал ексчиновник.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

"Пропало только обоняние и все", — отметил Холодницкий.

Он добавил, что уже сдал очередной тест и надеется, что его результат будет отрицательным.

Ранее сообщалось, что мэр Черкасс Бондаренко сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса.

коронавирус Украина САП болезнь Чиновник
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