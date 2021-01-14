Бывший глава САП Холодницкий заболел COVID-19
По его словам, болезнь протекает в легкой форме
По его словам, болезнь протекает в легкой форме
Бывший руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 1 января заразился коронавирусом.
Как сообщает RegioNews, об этом он сказал "Украинским новостям".
"1 числа диагностировали", — сказал ексчиновник.
По его словам, болезнь протекает в легкой форме.
"Пропало только обоняние и все", — отметил Холодницкий.
Он добавил, что уже сдал очередной тест и надеется, что его результат будет отрицательным.
Ранее сообщалось, что мэр Черкасс Бондаренко сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса.
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