Конституционный суд проверит законность создания новых районов

Соответствующее представление поступило в КСУ еще в конце октября

Соответствующее представление поступило в КСУ еще в конце октября

Фото: из открытых источников

Конституционный суд Украины проверит на соответствие Основному закону постановление о ликвидации и образовании новых районов.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в КСУ и нардеп Ольга Совгиря, передает RegioNews.

Постановлением коллегии судей Конституционного Суда открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления Верховной Рады Украины "Об образовании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года № 807-их по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины от 20.10.2020" - рассказала Совгиря.

Она добавила, что авторы представления оспаривают изменение элементов территориального устройства, которое может определяться исключительно законами Украины.

Также они считают, что во время укрупнения районов Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы.

В представлении также говорится о том, что Верховная Рада создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины приняла Постановление № 3650, согласно которой, в Украине сокращается количество районов до 138.