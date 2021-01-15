Не один миллион: в КСУ сказали, сколько Тупицкий получил зарплаты в 2020 году

Средний размер начисленного ему дохода (вознаграждения судьи) в 2020 году составляет 309 586,25 гривен

Средний размер начисленного ему дохода (вознаграждения судьи) в 2020 году составляет 309 586,25 гривен

Фото: Сайт КСУ

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий в 2020 в среднем получал ежемесячно более 300 тысяч гривен зарплаты.

Как пишет RegioNews, об этом пресс-служба КСУ сообщила в ответ на запрос "Радио Свобода".

В КСУ сообщили, что не знают деталей об отпуске Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Также информируем, что общая сумма начисленного дохода (вознаграждения судьи) Председателя Конституционного Суда Украины Тупицкого А. М. за 2020 год составляет 3 715 035,02 гривен. Средний размер начисленного ему дохода (вознаграждения судьи) в 2020 году составляет 309 586,25 гривен", — говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее сообщалось Тупицкий отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах и арендует королевскую виллу за 300 тыс. грн в сутки. Одновременно в КСУ заявили, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит почти четверть миллиона.