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15 січня 2021, 19:25 9

Конституційний суд перевірить законність створення нових районів

15 січня 2021, 19:25 9
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Відповідне подання надійшло в КСУ ще в кінці жовтня
Відповідне подання надійшло в КСУ ще в кінці жовтня
Фото: із відкритих джерел
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Конституційний суд України перевірить на відповідність Основному закону постанови про ліквідацію та утворення нових районів. 

Про це в Telegram повідомила представник Верховної ради у КСУ і нардеп Ольга Совгиря, передає RegioNews.

Ухвалою колегії суддів Конституційного Суду відкрито конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року № 807-ІХ за конституційним поданням 49 народних депутатів України від 20.10.2020”, - розповіла Совгиря.

Вона додала, що автори подання оскаржують зміну елементів територіального устрою, який може визначатися виключно законами України.

Також вони вважають, що під час укрупнення районів Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, оскільки важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи.

У поданні також йдеться про те, що Верховна Рада створила правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650, згідно із якою, в Україні скорочується кількість районів до 138.

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