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15 января 2021, 13:49 15

ВАКС оставил без удовлетворения заявления об отводе судьи в деле ОАСК

15 января 2021, 13:49 15
Читайте також українською мовою
Определения обжалованию не подлежат
Определения обжалованию не подлежат
Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд рассмотрел три заявления, которые подали подозреваемый и защитники относительно отвода следственного судьи ВАКС, который рассматривает ходатайства о продлении срока досудебного расследования по делу Окружного административного суда Киева.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Указанные заявления следственные судьи оставили без удовлетворения. Постановления вступают в законную силу с момента их провозглашения и обжалованию не подлежат.

В ВАКС напоминают, что ранее следственный судья ВАКС за несоблюдение требований действующего законодательства вернул ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК.

Напомним, ранее ВАКС объяснил, почему в деле судьи Вовка не продлили срок расследования.

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