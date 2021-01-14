Боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного

Бойцу оказали медицинскую помощь, его состояние стабильное

Бойцу оказали медицинскую помощь, его состояние стабильное

Фото: из открытых источников

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Гнутово Донецкой области, в результате которого украинский военный получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает RegioNews.

Сегодня, 14 января, около 18.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военному была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние стабильное.

Украинская сторона с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, ранее на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима "тишины", вооруженные формирования РФ вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Водяного и в пригороде Марьинки.