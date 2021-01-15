Декларирование снова могут признать неконституционным - глава НАПК

Для того чтобы восстановить полномочия НАПК, после решения Суда, понадобилось 2 месяца

Для того чтобы восстановить полномочия НАПК, после решения Суда, понадобилось 2 месяца

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Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков считает, что Конституционный Суд может повторно признать неконституционным электронное декларирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Судьи Конституционного Суда Украины нашли в закромах конституционное представление еще 2015 года о законе "О предотвращении коррупции". Декларирование снова могут признать неконституционным. Во второй раз за три месяца. Такой вот изысканный фарс от Конституционного Суда", - сообщил Новиков.

Также по его словам, декларации судей впервые начали проверять не "для галочки" и впервые на таких важных чиновников стали составлять административные протоколы.

Напомним, ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции разъяснили, какие декларации могут быть признаны рисковыми и попасть под проверку.

Ранее сообщалось, что в Украине 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года.