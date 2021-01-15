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15 января 2021, 12:45 1096

В Полтаве среди "тарифных митингующих" произошел раскол

15 января 2021, 12:45 1096
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poltava.to
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Сегодня, 15 января на площади перед Полтавской ОГА снова собрался "тарифный майдан" несмотря на то, что вчера Полтавский областной совет обратился к властям с требованием снизить тарифы.

Об этом сообщает инфтернет-издание "Полтавщина", Telegram канал "Фонтанзамільйон", передает RegioNews.

В ходе акции митингующие разделились на две группы, каждая из которых имеет свое видение проведения "протеста".

Группа Стегния и Ковальчука требует, чтобы к людям вышел Беленький (председатель областного совета - ред). Эту группу раскритиковали за разговоры, затягивание протеста и обвинили в работе на олигархов", - сообщает Telegram-канал "Фонтанзамільйон".

Другая группа требует активных действий и перекрытия улиц, ее возглавил скандальный экс-нардеп Сергей Каплин. Большинство митингующих согласились с этим и двинулись перекрывать улицы Соборности возле управления СБУ и Сенную.

Сейчас митингующие ходят пешеходными переходами по этим улицам, движение транспорта затруднено.

Напомним, ранее RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.

14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".

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