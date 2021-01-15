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15 января 2021, 11:51 20

Тарифный протест: в Запорожье люди перекрыли въезд в город

15 января 2021, 11:51 20
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Протестующие требуют отмены повышенных тарифов
Протестующие требуют отмены повышенных тарифов
Фото: из открытых источников
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В Запорожье местные жители осуществляют непрерывное движение по пешеходному переходу, благодаря чему перекрыли въезд в город и осложнили движение транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 112.ua.

Учасники акции выступают против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Большинство людей пенсионного возраста, все они жалуются на то, что просто не выдержат такой финансовой нагрузки. Некоторые говорят, что вообще не смогут оплатить по новым тарифам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.

В Черкассах люди подписали письмо к городскому главе с требованием снизить цены на коммунальные услуги.

газ тарифы митинг протесты акция
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