Тарифный протест: в Запорожье люди перекрыли въезд в город

Протестующие требуют отмены повышенных тарифов

Протестующие требуют отмены повышенных тарифов

Фото: из открытых источников

В Запорожье местные жители осуществляют непрерывное движение по пешеходному переходу, благодаря чему перекрыли въезд в город и осложнили движение транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 112.ua.

Учасники акции выступают против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Большинство людей пенсионного возраста, все они жалуются на то, что просто не выдержат такой финансовой нагрузки. Некоторые говорят, что вообще не смогут оплатить по новым тарифам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.

В Черкассах люди подписали письмо к городскому главе с требованием снизить цены на коммунальные услуги.