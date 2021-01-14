Хмельницкий горсовет просит власть снизить тарифы и отменить локдаун

Депутаты утверждают, что из-за ограничительных мер страдают государственный и местный бюджеты

Депутаты утверждают, что из-за ограничительных мер страдают государственный и местный бюджеты

Фото: из открытых источников

В четверг, 14 января, состоялась третья внеочередная сессия Хмельницкого городского совета, на которой депутаты приняли два обращения к президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде по поводу роста тарифов и нецелесообразности локдауна.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Считаем, что в трудные времена государство должно было бы защищать своих граждан, зато уже третий месяц подряд, в Украине растут цены на газ для населения, бизнеса, предприятий теплоэнергетики. Это приводит к полной невозможности жителей оплачивать услуги за электроэнергию и другие коммунальные услуги", - говорится в обращении по поводу тарифов.

Депутаты требуют отменить резкое повышение тарифов на газ и электроэнергию, а также отменить отдельный тариф за доставку и транспортировку газа.

В еще одном обращении депутаты Хмельницкого городского совета просят центральные власти отменить жесткий карантин, который действует в Украине с 8 января.

Бизнес больше всего страдает от ограничительных мер, соответственно, страдают государственный и местный бюджеты из-за остановки платы налогов и рабочих мест", - говорится в тексте обращения.

Напомним, ранее депутаты Хмельниччины просили правительство разрешить самостоятельно определять карантинные ограничения.