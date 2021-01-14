15:05  14 января
Минздрав не будет настаивать на продолжении карантина после 25 января - Ляшко
14:12  14 января
Мэр Черкасс Бондаренко сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса
08:11  14 января
На Донбассе зафиксировали 6 нарушений режима "тишины": стреляли из пулеметов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
14 января 2021, 16:36 22

Хмельницкий горсовет просит власть снизить тарифы и отменить локдаун

14 января 2021, 16:36 22
Читайте також українською мовою
Депутаты утверждают, что из-за ограничительных мер страдают государственный и местный бюджеты
Депутаты утверждают, что из-за ограничительных мер страдают государственный и местный бюджеты
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 14 января, состоялась третья внеочередная сессия Хмельницкого городского совета, на которой депутаты приняли два обращения к президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде по поводу роста тарифов и нецелесообразности локдауна.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Считаем, что в трудные времена государство должно было бы защищать своих граждан, зато уже третий месяц подряд, в Украине растут цены на газ для населения, бизнеса, предприятий теплоэнергетики. Это приводит к полной невозможности жителей оплачивать услуги за электроэнергию и другие коммунальные услуги", - говорится в обращении по поводу тарифов.

Депутаты требуют отменить резкое повышение тарифов на газ и электроэнергию, а также отменить отдельный тариф за доставку и транспортировку газа.

Фото: Олег Яницький

В еще одном обращении депутаты Хмельницкого городского совета просят центральные власти отменить жесткий карантин, который действует в Украине с 8 января.

Бизнес больше всего страдает от ограничительных мер, соответственно, страдают государственный и местный бюджеты из-за остановки платы налогов и рабочих мест", - говорится в тексте обращения.

Фото: Олег Яницький

Напомним, ранее депутаты Хмельниччины просили правительство разрешить самостоятельно определять карантинные ограничения.

карантин тарифы власть Хмельницкий горсовет сессия депутаты локдаун обращение
В Херсонском облсовете рассказали, почему "тарифную сессию" созывают аж на 21 января
14 января 2021, 16:15
Минздрав не будет настаивать на продолжении карантина после 25 января - Ляшко
14 января 2021, 15:05
В Ужгороде люди протестуют против повышения тарифов на газ
14 января 2021, 14:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »