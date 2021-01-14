Первый заместитель председателя облсовета – руководитель исполнительного аппарата Юрий Соболевский на сегодняшней встрече с представителями общественности для обсуждения проблемы повышения тарифов напомнил, что внеочередную сессию по этому вопросу созывают на 21 января.

Соболевский отметил, что "Херсонская областная рада одна из первых в Украине приняла решение о проведении внеочередной сессии, потому что это вопрос действительно нас беспокоит. И абсолютно все фракции поддержали это решение". Вместе с тем он объяснил, почему не созывают сессию безотлагательно.

Потому мы обязаны учесть мнение как можно большего количества жителей нашей области. Нам нужно время, чтобы собрать все проекты обращений от органов местного самоуправления, общественных организаций, жителей области), проработать их и вынести в сессионный зал. Обращение Херсонского областного совета к центральной власти должно отражать мнение абсолютного большинства населения Херсонщины. Поэтому уверен, что 21-го января областные депутаты поддержат соответствующее обращение, направленное на урегулирование "тарифного" вопроса и недопущения подобной ситуации в будущем, – отметил Юрий Соболевский.

Вместе с тем, он отметил, что на сегодняшний день Президентом Украины уже приняты неотложные меры, которые направлены на преодоление этого кризиса. И добавил, что ОГА также подготовила письмо к премьеру по этому вопросу.

Напомним, вчера в Харькове отказались поднимать цены на тепло и горячую воду.

Также главы ОТГ Буковины и депутаты облсовета просят правительство снизить тарифы - они подготовили соответствующее обращение.

А 12 января депутаты Каменец-Подольского горсовета приняли "тарифное" обращение.