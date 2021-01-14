В Украине теперь можно подавать апелляции на решение суда о продлении ареста

Соответствующий закон сегодня вступил в силу

Соответствующий закон сегодня вступил в силу

Рixabay

В Украине с сегодняшнего дня разрешили обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке.

Как пишет RegioNews, вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Закон привел положения Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного суда Украины.

Ранее КСУ постановил, что положение части второй статьи 392 УПК, которым исключается возможность отдельного апелляционного обжалования постановления суда о продлении срока ареста, не соответствует Основному закону.

Документ позволяет обжаловать в апелляционном порядке постановления суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на арест или продление срока ареста, вынесенные во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Закон предусматривает подачу жалобы на такие определения суда первой инстанции непосредственно в суд апелляционной инстанции. В нем прописаны полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы.

Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию мэра Черкасс Бондаренко по иску к Зеленскому.