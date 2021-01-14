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14 января 2021, 12:59 27

Верховный суд принял решение отменить президентский указ об увольнении Семочко

14 января 2021, 12:59 27
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Решение приняли на заседании коллегии судей Кассационного админсуда ВС
Решение приняли на заседании коллегии судей Кассационного админсуда ВС
Фото: zik.ua
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Президентский указ об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки признали противоправным. 

Как передает RegioNews, об этом стало известно из комментария пресс-службы Верховного суда "Украинской правде".

В частности, Кассационный админсуд ВС признал противоправным и отменил указ президента от 2019 №143/2019 "Об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение тридцати дней.

В пресс-службе добавили, что в удовлетворении остальных исковых требований истцу отказано.

Напомним, иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил главу Службы внешней разведки.

указ суд ВСУ иск должность президент
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