В Киеве разоблачили "частных детективов", которые сбывали информацию из закрытых баз данных
В Киеве правоохранители пресекли деятельность частного детективного агентства, представители которого реализовывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных и органов государственной власти.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства".
В состав группировки входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления ГНС Украины, чиновник государственной кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из отечественных страховых компаний", - говорится в сообщении.
Агентство специализировалось на незаконном сбыте информации с баз данных "Безопасная столица" КГГА о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции.
Правоохранители задокументировали 9 фактов систематического сбыта данных через подконтрольный анонимный канал одного из популярных мессенджеров.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору нелегального бизнеса и его соучастникам.
Напомним, ранее в СБУ подтвердили, что дело по госизмене Кучмы и Ермака закрыли.