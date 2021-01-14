В Киеве разоблачили "частных детективов", которые сбывали информацию из закрытых баз данных

Организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции

Организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции

Фото: СБУ

В Киеве правоохранители пресекли деятельность частного детективного агентства, представители которого реализовывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных и органов государственной власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства".

В состав группировки входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления ГНС Украины, чиновник государственной кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из отечественных страховых компаний", - говорится в сообщении.

Агентство специализировалось на незаконном сбыте информации с баз данных "Безопасная столица" КГГА о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции.

Правоохранители задокументировали 9 фактов систематического сбыта данных через подконтрольный анонимный канал одного из популярных мессенджеров.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору нелегального бизнеса и его соучастникам.

Напомним, ранее в СБУ подтвердили, что дело по госизмене Кучмы и Ермака закрыли.