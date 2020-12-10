В ЦИК назвали основные проблемы, которые возникли во время местных выборов этого года

В то же время там положительно оценили результаты проведения местных выборов 25 октября

В то же время там положительно оценили результаты проведения местных выборов 25 октября

Фото: ЦИК

Местные выборы, которые состоялись 25 октября, стали одними из самых сложных в истории Украины из-за нового избирательного законодательства, реформы административно-территориального устройства и пандемии COVID-19.

Такое заявление сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Виталий Плукар, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Плукар, в частности, положительно оценил результаты проведения местных выборов 25 октября, однако отметил, что эти выборы стали одними из самых сложных в истории Украины "в связи с условиями, которые сложились во время их организации".

Также он обратил внимание на проблематику, которая возникала в процессе реализации избирательного законодательства и затрудняла избирательный процесс. По его словам, она обуславливалась пробелами, коллизиями, несовершенствами и нечеткостью в понимании тех или иных правовых норм Избирательного кодекса.

Среди основных вызовов заместитель председателя ЦИК выделил, прежде всего, новое избирательное законодательство, одновременное проведение реформы административно-территориального устройства, а также влияние пандемии COVID-19.

Плукар отметил, что проблемные вопросы требуют широкой дискуссии о путях их решения и соответственно более четкого и качественного правового урегулирования на законодательном уровне. Поэтому, по его мнению, приоритетной задачей после окончания избирательного процесса местных выборов 2020 г. является надлежащая доработка избирательных процедур, устранение пробелов и совершенствование норм Избирательного кодекса.

"Кроме того, стоит уделить отдельное внимание развитию инфраструктуры, направленной на повышение правовой культуры, правовому сознанию и профессионализации участников избирательного процесса", - отметил заместитель председателя ЦИК.

Напомним, ранее Рада обратилась в ЦИК с просьбой проанализировать проблематику применения нового законодательства во время выборов