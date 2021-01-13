На трассе Киев-Чоп водитель BMW "влетел" в грузовик: двое пострадавших - в реанимации

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство

Фото: Нацполиция

Вблизи села Коты 47-летний водитель "BMW X3" на большой скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "DAF". В ДТП травмировались четверо пассажиров, двое из них - в реанимации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

На месте происшествия полицейские установили, что 47-летний водитель "BMW X3", житель Запорожской области, не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком "DAF" с прицепом под управлением 62-летнего жителя Львовщины", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в больницу с травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя и трех пассажирок кроссовера, двое из них, 19 и 23 лет - в реанимации. Водитель грузовика телесных повреждений не получил.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи отделения полиции №2 (г. Радивилов) Дубенского отдела начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине машина на смерть сбила людей на переходе.