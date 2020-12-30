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30 декабря 2020, 17:05 5

Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

30 декабря 2020, 17:05 5
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Он пожелал успехов руководителю облгосадминистрации
Он пожелал успехов руководителю облгосадминистрации
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область встретился с административно-хозяйственным активом региона и представил нового руководителя области Андрея Бойчука.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Зеленский поблагодарил за работу предыдущего председателя ОГА и выразил надежду на успешную командную работу в регионе.

Я вас поздравляю и желаю вам успехов. Желаю, чтобы вам удалось показать результаты людям", - заявил президент.

В свою очередь, новоназначенный председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук сказал, что эта должность является для него большой ответственностью.

С первого дня налаживаем внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления. Я заинтересован работать с каждым руководителем общины, села, поселка, города, района над проблемными вопросами", - сказал Бойчук.

Напомним, 26 декабря главой Ивано-Франковской ОГА назначен Андрей Бойчук. Также президент освободил от выполнения обязанностей главу ОГА Марию Савку.

28 декабря на Ивано-Франковщине представили нового руководителя ОГА Андрея Бойчука.

30 декабря Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом.

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Ивано-Франковск Владимир Зеленский ОГА Офис президента назначение
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