Ровенская облгосадминистрация судится с экс-главой ОГА

Администрация потребует от Алексея Муляренко средства, уплаченные за незаконное увольнение чиновника

Администрация потребует от Алексея Муляренко средства, уплаченные за незаконное увольнение чиновника

Фото из открытых источников

Ровенская областная администрация подала иск в суд на бывшего главу области Алексея Муляренко, чтобы отсудить у него денежные средства, уплаченные за незаконное увольнение экс-первого заместителя председателя ОГА Юрия Приварского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебную власть Украины.

По информации Рівне1, своего первого заместителя Юрия Приварского тогдашний председатель ОГА Алексей Муляренко уволил еще в 2017 году. Приварский в судебном порядке доказал незаконность своего увольнения и добился выплаты ему заработной платы за вынужденный прогул.

Впоследствии Ровенская ОГА подала иск против самого Приварского, чтобы возместить часть взысканных средств, однако суд ей отказал.

В августе прошлого года Ровенская ОГА подала иск уже против Алексея Муляренко, чтобы взыскать с него 323,9 тыс. гривен.

Руководствуясь действующим законодательством, Ровенская ОГА обратилась в суд с иском к Алексею Муляренко, как лицу, принявшему решение, о возмещении денежных средств в порядке регресса в сумме 323,9 тыс. грн, - прокомментировали в ОГА.

Ближайшее заседание по этому делу назначено в Ровенском городском суде на 15 января.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Ровнооблсовета Кондрачук заявил, что областной совет "не будет придатком областной администрации".