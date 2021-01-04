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Главные прогульщики года: в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания
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04 января 2021, 14:44 5

Главные прогульщики года: в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания

04 января 2021, 14:44 5
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Меньше всего посещали заседания депутаты группы "За майбутне"
Меньше всего посещали заседания депутаты группы "За майбутне"
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Главными прогульщиками в Верховной Раде за 2020 год стали народные депутаты от группы "За майбутне". В среднем в течение года на заседания приходила лишь половина депутатов группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

Также низкие показатели регистрации народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем на заседаниях Рады зарегистрировалось 53% депутатов политсилы. У депутатов ВО "Батькивщины" показатели посещения на уровне 56%", - сказано в сообщении.

Высшие результаты в депутатов группы "Доверие" и фракции "Голос". В среднем на заседания приходили 67% нардепов "Голоса" и 68% - "Доверия".

Лидерами по посещениям Рады на протяжении 2020 года стали народные депутаты "Слуги Народа" (72%) и "Европейской солидарности" (71%).

В 2020 году на показатели посещения Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом. Однако в разрезе фракций и групп ВР общая тенденция не изменилась: депутаты одних политических сил стабильно посещают пленарные заседания, тогда как другие их регулярно прогуливают", - заявляют в КИУ.

Юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента, считают в Комитете.

Ранее сообщалось, что в декабре на заседаниях Рады не присутствовали 20 нардепов.

ВР партия заседание депутат фракция КИУ
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