В Госпотребслужбе объяснили стремительный рост новых больных COVID-19 в столице

Там говорят, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам

Там говорят, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам

Фото: РБК-Украина

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 898 новых случаев коронавируса, что более чем вдвое больше, чем днем ранее - 371. При этом глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам.

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, сейчас в Киеве не фиксируют резкий рост заболеваемости.

"Все идет согласно прогнозам. Это рост после каникулярного периода и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не стремительный, а медленный рост заболеваемости", - заявил Рубан.

Он добавил, что увеличение числа новых заражений, согласно прогнозам, будет фиксироваться со среды с некоторым снижением в субботу-воскресенье.

"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", - добавил Рубан.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице обустроят пункты для вакцинации в каждом медучреждении.