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12 января 2021, 12:49 7

В Госпотребслужбе объяснили стремительный рост новых больных COVID-19 в столице

12 января 2021, 12:49 7
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Там говорят, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам
Там говорят, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам
Фото: РБК-Украина
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В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 898 новых случаев коронавируса, что более чем вдвое больше, чем днем ранее - 371. При этом глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил, что увеличение числа новых заболеваний идет согласно прогнозам.

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, сейчас в Киеве не фиксируют резкий рост заболеваемости.

"Все идет согласно прогнозам. Это рост после каникулярного периода и праздников. Полностью прогнозируемый рост. Мы наблюдаем не стремительный, а медленный рост заболеваемости", - заявил Рубан.

Он добавил, что увеличение числа новых заражений, согласно прогнозам, будет фиксироваться со среды с некоторым снижением в субботу-воскресенье.

"Локдаун, который сейчас введен в стране, позволит сдерживать распространение вируса в организованных коллективах", - добавил Рубан.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице обустроят пункты для вакцинации в каждом медучреждении.

коронавирус Украина Киев болезнь правительство
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