На Керченском мосту оккупанты почти всю ночь удерживали более 100 крымских татар

Они направлялись в российский Ростов-на-Дону на заседание суда, чтобы поддержать задержанных

Они направлялись в российский Ростов-на-Дону на заседание суда, чтобы поддержать задержанных

Фото: Facebook

Российские оккупанты около 9 часов удерживали на Керченском мосту порядка 120 крымских татар, чтобы не выпустить их из Крыма на суд в российском Ростове-на-Дону, где они хотели поддержать своих соотечественников - фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", которым 12 января объявят приговор.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook "Крымской солидарности".

Ночью на посту ДПС ГИБДД около 9 часов незаконно удерживались порядка 120 человек - без горячего питья, еды, при минусовой температуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Керченском мосту оккупанты забирали у крымских татар документы для проверки, фотографировали паспорта. Это было сделано, чтобы не выпустить их з Крыма.

Возвращать документы им начали рано утром 12 января, однако ехать в Ростов-на-Дону все равно не разрешили - только обратно в оккупированный Крым.

Напомним, после аннексии в Крыму часто проходят обыски у журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир". Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Ранее сообщалось, что 31 августа в оккупированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар. Также 7 июля в ходе массовых обысков, которые проходят в оккупированном Крыму задержаны шесть человек.

Напомним, что Денисова призвала власти предоставить социальную защиту детям крымских политзаключенных.