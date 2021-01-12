В Черновцах протестуют против локдауна и повышения тарифов
В Черновцах десятки людей пикетируют городской совет из-за усиленного карантина и повышения тарифов на газ и его транспортировку.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Участники акции заявляют, что новый тариф на газ - слишком высокий, и требуют полностью отменить плату за транспортировку топлива.
Также на митинге протестуют и против усиления карантина, в частности предприниматели с Калиновского рынка Черновцов. Известно, что сегодня, 12 января Черновицкий городской совет соберется на внеочередную сессию.
Согласно сообщению на официальном сайте городского совета, в повестку дня предлагается включить девять вопросов, касающихся усиленного карантина в Украине и экономических последствий для населения.
Также депутаты планируют рассмотреть инициированное мэром города Романом Кличуком обращение к президенту, правительству и депутатам по поводу усиления карантина.
В другом проекте обращения, который зарегистрировал Кличук, городской совет просит НКРЕКП пересмотреть постановление о повышении тарифов на газ.
Напомним, глава Черновицкого облсовета заявляет, что в "тарифном вопросе" будет "на стороне простых буковинцев".
11 января в Полтавской и Черновицкой областях протестовали против повышения тарифов на газ.