В Черновцах протестуют против локдауна и повышения тарифов

Сегодня должна состояться сессия городского совета, на которой рассмотрят вопрос повышения цены на газ

Сегодня должна состояться сессия городского совета, на которой рассмотрят вопрос повышения цены на газ

Фото: suspilne

В Черновцах десятки людей пикетируют городской совет из-за усиленного карантина и повышения тарифов на газ и его транспортировку.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Участники акции заявляют, что новый тариф на газ - слишком высокий, и требуют полностью отменить плату за транспортировку топлива.

Также на митинге протестуют и против усиления карантина, в частности предприниматели с Калиновского рынка Черновцов. Известно, что сегодня, 12 января Черновицкий городской совет соберется на внеочередную сессию.

Согласно сообщению на официальном сайте городского совета, в повестку дня предлагается включить девять вопросов, касающихся усиленного карантина в Украине и экономических последствий для населения.

Также депутаты планируют рассмотреть инициированное мэром города Романом Кличуком обращение к президенту, правительству и депутатам по поводу усиления карантина.

В другом проекте обращения, который зарегистрировал Кличук, городской совет просит НКРЕКП пересмотреть постановление о повышении тарифов на газ.

Напомним, глава Черновицкого облсовета заявляет, что в "тарифном вопросе" будет "на стороне простых буковинцев".

11 января в Полтавской и Черновицкой областях протестовали против повышения тарифов на газ.