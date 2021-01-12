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12 января 2021, 12:48 245

В Черновцах протестуют против локдауна и повышения тарифов

12 января 2021, 12:48 245
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Сегодня должна состояться сессия городского совета, на которой рассмотрят вопрос повышения цены на газ
Сегодня должна состояться сессия городского совета, на которой рассмотрят вопрос повышения цены на газ
Фото: suspilne
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В Черновцах десятки людей пикетируют городской совет из-за усиленного карантина и повышения тарифов на газ и его транспортировку.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Участники акции заявляют, что новый тариф на газ - слишком высокий, и требуют полностью отменить плату за транспортировку топлива.

Также на митинге протестуют и против усиления карантина, в частности предприниматели с Калиновского рынка Черновцов. Известно, что сегодня, 12 января Черновицкий городской совет соберется на внеочередную сессию.

Согласно сообщению на официальном сайте городского совета, в повестку дня предлагается включить девять вопросов, касающихся усиленного карантина в Украине и экономических последствий для населения.

Также депутаты планируют рассмотреть инициированное мэром города Романом Кличуком обращение к президенту, правительству и депутатам по поводу усиления карантина.

В другом проекте обращения, который зарегистрировал Кличук, городской совет просит НКРЕКП пересмотреть постановление о повышении тарифов на газ.

Напомним, глава Черновицкого облсовета заявляет, что в "тарифном вопросе" будет "на стороне простых буковинцев".

11 января в Полтавской и Черновицкой областях протестовали против повышения тарифов на газ.

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