В прошлом году из нардепов-прогульщиков взыскали свыше 30 млн грн
В прошлом году из зарплат народных депутатов-прогульщиков высчитали более 30 миллионов гривен штрафов.
Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.
Как отмечается, деньги вернули в госбюджет.
"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских", – пояснил Фролов.
По его словам, в прошлом году где-то свыше 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет.
Напомним, ранее в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания.