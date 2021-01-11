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11 января 2021, 11:46 2

В прошлом году из нардепов-прогульщиков взыскали свыше 30 млн грн

11 января 2021, 11:46 2
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Деньги вернули в госбюджет
Деньги вернули в госбюджет
Фото из открытых источников
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В прошлом году из зарплат народных депутатов-прогульщиков высчитали более 30 миллионов гривен штрафов.

Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

Как отмечается, деньги вернули в госбюджет.

"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских", – пояснил Фролов.

По его словам, в прошлом году где-то свыше 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет.

Напомним, ранее в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания.

Украина нардепы Верховная Рада штраф парламент
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