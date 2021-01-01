В Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом: пожар был в двух квартирах
На момент возгорания жильцов в квартире не было
На момент возгорания жильцов в квартире не было
В новогоднюю ночь в Николаеве на балкон квартиры в жилом доме попал фейерверк, в результате начался пожар. На момент возгорания жильцов в квартире не было.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "НикВести".
Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Садовая,18. На балкон квартиры на седьмом этаже попал фейерверк - и огонь перекинулся на квартиру, которая находилась на этаж ниже. Во время пожара хозяева квартиры отсутствовали.
На место происшествия выехали три машины ГСЧС, бригада "Скорой помощи" и газовая служба.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева произошел пожар в ресторане.
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