В Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом: пожар был в двух квартирах

На момент возгорания жильцов в квартире не было

На момент возгорания жильцов в квартире не было

Фото из открытых источников

В новогоднюю ночь в Николаеве на балкон квартиры в жилом доме попал фейерверк, в результате начался пожар. На момент возгорания жильцов в квартире не было.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "НикВести".

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Садовая,18. На балкон квартиры на седьмом этаже попал фейерверк - и огонь перекинулся на квартиру, которая находилась на этаж ниже. Во время пожара хозяева квартиры отсутствовали.

На место происшествия выехали три машины ГСЧС, бригада "Скорой помощи" и газовая служба.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева произошел пожар в ресторане.