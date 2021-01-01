Боевики на Донбассе в новогоднюю ночь шесть раз нарушили режим "тишины"

На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ

На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ

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За прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, еще шесть в штабе ООС насчитали в новогоднюю ночь.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что с начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Неспокойно было и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4. Там противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия.

"На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Что же касается минувших суток, то отмечается, что 31 декабря все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", однако среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали о потерях Вооруженных Сил на Донбассе по 2020 год.