Крищенко заявил, что столичная полиция является неукомплектованной
Речь идет о неукомплектованности на 10-12%
Речь идет о неукомплектованности на 10-12%
Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что полиция Киева неукомплектованная в среднем на 10-12%.
Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews.
"Я бы не назвал его острым (дефицит кадров, – ред.), были времена, когда он был острее. Вообще у нас примерно 10-12% некомплект в среднем. Есть службы, следственные подразделения, оперативные, которые более укомплектованы, есть те, где больший некомплект", – сказал Крищенко.
Глава полиции Киева добавил, что это связано и с условиями несения службы, графиком, денежным обеспечением.
Напомним, главу департамента Нацполиции Ивана Наумова уволили после скандала с нарушением карантина.
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