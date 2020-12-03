12:04  03 декабря
У Михаила Добкина подтвердили коронавирус
11:20  03 декабря
В Житомире мэр Сухомлин принял присягу
15:01  03 декабря
Бюджет этого года будет выполнен - Шмыгаль
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2020, 14:33 3

Крищенко заявил, что столичная полиция является неукомплектованной

03 декабря 2020, 14:33 3
Читайте також українською мовою
Речь идет о неукомплектованности на 10-12%
Речь идет о неукомплектованности на 10-12%
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что полиция Киева неукомплектованная в среднем на 10-12%.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews.

"Я бы не назвал его острым (дефицит кадров, – ред.), были времена, когда он был острее. Вообще у нас примерно 10-12% некомплект в среднем. Есть службы, следственные подразделения, оперативные, которые более укомплектованы, есть те, где больший некомплект", – сказал Крищенко.

Глава полиции Киева добавил, что это связано и с условиями несения службы, графиком, денежным обеспечением.

Напомним, главу департамента Нацполиции Ивана Наумова уволили после скандала с нарушением карантина.

Украина Киев полиция правоохранители Нацполиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Киевский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »