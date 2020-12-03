Крищенко заявил, что столичная полиция является неукомплектованной

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews.

"Я бы не назвал его острым (дефицит кадров, – ред.), были времена, когда он был острее. Вообще у нас примерно 10-12% некомплект в среднем. Есть службы, следственные подразделения, оперативные, которые более укомплектованы, есть те, где больший некомплект", – сказал Крищенко.