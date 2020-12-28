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Боевики на Донбассе 13 раз сорвали "тишину" и ранили нашего воина
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28 декабря 2020, 18:49 4

Боевики на Донбассе 13 раз сорвали "тишину" и ранили нашего воина

28 декабря 2020, 18:49 4
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Большинство обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток"
Большинство обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток"
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В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что большинство обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БпЛА, но оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использования.

Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие.

"В результате вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащего было доставлено в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей", - сообщили в штабе.

Отмечается, что вражескую огневую активность было замечено и неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Южным вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, December 28, 2020

Напомним, сегодня Украина направила ноту ОБСЕ из-за боевого травмирования военного на Донбассе.

ООС Украина боевики штаб оккупанты
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