В КСУ заявили, что отстранение Тупицкого от должности будет противоречить Конституции

Ранее Офис генпрокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении председателя КСУ от должности сроком на два месяца

Ранее Офис генпрокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении председателя КСУ от должности сроком на два месяца

Фото из открытых источников

В Конституционном суде Украины считают, что отстранение Александра Тупицкого от должности председателя на основании решения следственного судьи будет противоречить Конституции.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает правовой департамент секретариата Конституционного суда.

"Необходимо учитывать, что статьей 1491 Конституции Украины определен исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи КС и освобождение его от должности. Указанную норму Конституции логично связывать с положениями статьи 149 в аспекте независимости и неприкосновенности судей КС", - говорится в сообщении.

В КСУ добавили, что решение вопроса об отстранении от должности судьи КС, председателя суда и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 1491 Конституции Украины

В суде также отметили, что согласно части первой статьи 1491 полномочия судьи КС прекращаются в случае:

истечения срока его полномочий;

достижения им 70 лет; прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

вступления в законную силу решения суда о признании его без вести отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его за совершение им преступления, а также смерти судьи КС.

Кроме того, согласно части второй статьи 1491 Конституции основаниями для увольнения судьи КС с должности являются:

неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

нарушение им требований о несовместимости;

совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи суда или выявило его несоответствие занимаемой должности или подачи им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

"Других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного суда или для освобождения его от должности Основной закон Украины не содержит", - отмечают в суде.

Также подчеркивается, что решение об увольнении судьи КС с должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного закона, принимается исключительно Конституционным судом, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Так, для принятия решения об увольнении судьи Конституционного суда с должности необходимо как минимум 12 голосов судей суда.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.