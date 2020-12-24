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24 декабря 2020, 15:56 291

Суд остановил исполнение приговора генералу Назарову за гибель 49 военных в Луганске

24 декабря 2020, 15:56 291
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Об этом сообщил адвокат генерала
Об этом сообщил адвокат генерала
Фото Обозреватель
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Кассационный криминальный суд Верховного Суда остановил исполнение приговора генералу Виктору Назарову. Его ранее осудили к 7 годам тюрьмы за халатность, которая привела к гибели 49 украинских военных.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Об остановке исполнения приговора сообщил адвокат генерала Михаил Турик.

Бывший начальник штаба АТО, генерал Назаров в марте 2017 года был приговорен к 7 годам тюрьмы. По мнению суда, он допустил халатность при планировании и организации операции по переброске украинских десантников в Луганский аэропорт.

В начале июня 2014 года самолет ИЛ-76 с десантниками при подлете к аэропорту сбили боевики "ЛНР", погибли 49 украинских военных.

Суд первой инстанции решил, что начальник штаба АТО не принял во внимание данные об опасности операции и не обеспечил ее безопасное проведение.
До решения Апелляционного суда Назарова решено было оставить на свободе.

Но 11 декабря текущего года Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил апелляцию защиты генерала, и приговор вступил в силу. Соответственно, в течение пары дней Назарова обязаны были взять под стражу и доставить в колонию для отбытия наказания.

По словам адвоката Турика, исполнение этого приговора сейчас остановлено.
Он сообщил, что подал кассацию в Кассационный криминальный суд, который 23 декабря принял соответствующее решение.

Верховный Суд принял кассацию к рассмотрению и остановил исполнение приговора и определения Апелляционного суда, - подчеркнул адвокат.

Турик также отметил, что и он и его подзащитный, генерал Назаров, считают обвинительный приговор суда незаконным, а его вину - недоказанной.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе журналист Бутусов заявлял, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев".

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