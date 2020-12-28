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28 декабря 2020, 16:48 8

За апелляцию на заочный арест Януковича возьмется новый состав суда

28 декабря 2020, 16:48 8
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Следующее заседание будет 28 января в 16:00
Следующее заседание будет 28 января в 16:00
Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд перенес на 28 января рассмотрение жалобы защиты бывшего президента Виктора Януковича на меру пресечения в виде заочного ареста в деле об узурпации власти.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"Прокурор заявил отвод одному из членов коллегии судей, и его (отвод – ред.) было удовлетворено", - сказала Геведзе.

Она добавила, что следующее заседание будет 28 января в 16:00, "и там будет новый состав суда".

Напомним, 9 декабря во время судебного заседания президенту-беглецу Виктору Януковичу в очередной раз назначили государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, о котором сами и попросили.

суд
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