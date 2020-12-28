За апелляцию на заочный арест Януковича возьмется новый состав суда
Следующее заседание будет 28 января в 16:00
Следующее заседание будет 28 января в 16:00
Киевский апелляционный суд перенес на 28 января рассмотрение жалобы защиты бывшего президента Виктора Януковича на меру пресечения в виде заочного ареста в деле об узурпации власти.
Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
"Прокурор заявил отвод одному из членов коллегии судей, и его (отвод – ред.) было удовлетворено", - сказала Геведзе.
Она добавила, что следующее заседание будет 28 января в 16:00, "и там будет новый состав суда".
Напомним, 9 декабря во время судебного заседания президенту-беглецу Виктору Януковичу в очередной раз назначили государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, о котором сами и попросили.
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом